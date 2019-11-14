Kamu-İş: “Cumhuriyetimizi Gururla Kutluyoruz”

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yazılı açıklamasındsa, Dr.Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazileri minnet ve şükranla selamladı.

Serdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Varoluş ve Cumhuriyetimizi yaşatma mücadelemize verdiği destekle bugünlere gelmemizi sağlayan Anavatan Türkiye ve halkı, Türk Ordusu ile Güvenlik Kuvvetlerimize bu vesile ile bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 36. Yıldönümünü idrak ederken emekçi kitlelere karşı sürdürülen haksız ve insanlık dışı yaklaşımların insanca, hakça, adil bir düzenin hayata geçirilmesini temenni ederken canla başla çabalıyoruz.

En büyük eserimiz olan Cumhuriyetimizi halkımızın güvenli ve refah yaşamında en güçlü etken olarak değerlendirdiğimizi birkez daha vurgular Ulusal Mücadelemizde verdiğimiz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ile selamlıyoruz.

15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”