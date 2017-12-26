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Kamu-Sen: “Kamuda rasyonel, gerçekçi ve çağdaş kararlar şart”

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26 Aralık 2017 Salı 12:46
Kamu-Sen: “Kamuda rasyonel, gerçekçi ve çağdaş kararlar şart”
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası  (Kamu – Sen) Örgütlenme Sekreteri Ramadan Öcal, kamudaki etkin olmayan ve verimsiz yapıdan, yıllar içerisinde yaratılan parçaların biri üzerinde yapılacak iyileştirmelerle kurtulmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Öcal, “Göreve gelecek hükümetin behemehal kamuda rasyonel,  gerçekçi ve çağdaş kararlar üretme mecburiyetindedir.  Bu alanda olumlu yönde atılacak her türlü adıma gerekli desteğin verileceğinin bilinmesini isteriz” dedi.

Ramadan Öcal yaptığı yazılı açıklamada, kamu sektörü içerisindeki hizmetlerin nasıl, ne şekilde ve kimler eliyle yürütüleceği yanında, bu hizmetleri yapacak olanların uymakla yükümlü oldukları, hukuk kurallarının yasalar ve tüzüklerle açık ve net olarak belirlendiğini belirtti.

Öcal, yasa koyucu tarafından ortaya konulan bu hukuk kuralları çerçevesinde yürütülen kamu hizmetlerinin doğru, sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinin sorumluluğunun da yürütme erkine sahip hükümetlere verdiğini belirtti. Ramadan Öcal, şöyle devam etti:

“Kamu hizmetlerini yürütme, düzenleme ve denetleme yetkisini elinde bulunduran gelmiş geçmiş hükümetlerin bu alandaki hizmetleri etkin ve verimli bir yapı içerisinde yürütülebilmesi için gerekli olan politika ve iradeyi ortaya koymadıkları gibi sunulan hizmetlerin kalitesini ölçebilme adına, çağdaş kriterlere dayalı bir denetim mekanizmasını da yerine getirmedi.”

Öcal, uzun yıllar içerisinde ortaya konulamayan İrade, düzenleme ve gerçekleştirilmeyen denetim sonucunda kamuda tam bir karmaşa yaşandığını iddia etti.

Ramadan Öcal, kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında görev yapacak personel statülerini “Sürekli Personel”, “Sözleşmeli Personel” ve “İşçiler” olarak belirlemiş olmasına rağmen bugün kamuda bu statülerin dışında birçok statü altında çalışmakta olan birçok kişinin olduğunun altını çizdi.

Öcal, “Tüm bunlara ilave ve çok daha önemli olanın ise Kamu’da yürütülmekte olan çeşitli hizmetlerin,  gerçek İhtiyaç Analizleri, İş Tanımları ve İş Gerekleri ortaya konmadan,  yürütüldüğü için özellikle kamu çalışanlarının doğru yerlerde ve ihtiyaç duyulan yerlerde çalıştırılamamasına neden olmaktadır” dedi.

Ramadan Öcal, şöyle devam etti:

“Kamu hizmetlerinin etkin olmayan ve verimsiz yapıdan kurtarmanın yolunun, kamuda yıllar içerisinde yaratılan parçaların biri üzerinde yapılacak iyileştirmelerle olamayacağının iyi bilinmesi gerekir. Bu şekildeki iyileştirme çalışmalarının bütünün diğer parçaları üzerine zarar verecek. 7 Ocak 2017 erken genel seçimleri sonrası ülkeyi idare etmek üzere göreve gelecek olan hükümet behemehal kamu hizmetleri üzerindeki etkinliği ve verimliliği sağlama adına rasyonel,  gerçekçi ve çağdaş kararlar üretmek mecburiyetindedir. Bu alanda olumlu yönde atılacak her türlü adıma gerekli destek Kamu-Sen tarafından verilecek”

Öcal, Ancak konu üzerine hiçbir açılım ve çalışmanın yapılmaması halinde ise Kamu–Sen’in ülke genelinde her türlü tepkiyi koyacağının da şimdiden iyi bilinmesini istedi.

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