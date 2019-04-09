Kamu sendikaları Cuma gün tam gün grevde olacak

KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş, zamları protesto etmek amacıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı eylem planlarını açıkladı..

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan iktidara eleştiride bulunarak 4’lü koalisyon hükümetinin birbirlerinden habersiz hareket ettiğini savundu.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da hükümet ortaklarını muhalefetteyken başka iktidar olduktan sonra ise daha başka konuşmakla eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da elektriğe ve akaryakıta yapılan zamlarla toplum olarak büyük sıkıntıya düşüldüğünü söyledi.

Ülkenin güvenlik sorununa da dikkat çeken Bengihan, ülkeye giriş çıkışların kontrolsüz olması nedeniyle hergün kriminal olayların arttığını kaydetti.

Cuma günü 08.00-16.15 saatleri arasında tam gün grev yapılacağını söyleyen Bengihan, hükümetin toplumun alım gücünü kolaylaştıracak, piyasayı ucuzlatacak kararlar alması gerektiğini vurguladı.

Ses çıkışı “Kriz emekçiye ödetiliyor. +++bu hayatı ucuzlatın, akaryakıta elektriğe zam yapmayın ekonomik yönden alınması gereken tedbirleri almayarak zam yapan bu hükümettir. Hala daha teşvik yasasıyla ilgili bir düzenleme olmadı. Emekçiden keserek temel tüketim ürünlerine zam yapıyorlar.” dedi.

Bengihan, “bu daha başlangıç, ilk adım Cuma günü başlıyor. Eylem ve grevlerimiz büyüyerek devam edecek’ diye konuştu.(BRT)