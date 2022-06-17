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Kamuda görev değişimi
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Kamuda görev değişimi

Kamuda görevden alınan ve yeni görevlerine atanan isimler Resmi Gazete’de yayımlandı.

17 Haziran 2022 Cuma 09:19
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Kamuda görev değişimi
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İŞTE YENİ ATAMALAR

Başbakanlık Müsteşarlığına Berhan Ongan

İstatistik Kurumu Başkanlığı'na ise Hüseyin Cahitoğlu 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Mehmet Çavuşoğlu,

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Halide Elçin Kurtarıcıoğulları,

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’ne Yusuf Kenan Yeşilleme,

Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğüne Sezai Emre,

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğüne Vicdan Celaloğlu,

Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğüne Saadet Hüdaverdi,

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü’ne Ayşen Kumsal

GÖREVDEN ALINANLAR

Başbakanlık müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu

Ekonomi ve enerji bakanlığı özel kalem müdürü Mehmet Kardan

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı müsteşarı Berhan Ongan

Sağlık bakanlığı özel kalem müdürü Bekir Elsiz

Devlet emlak ve malzeme dairesi müdür Mutafa Başarı

Hazine ve muhasebe dairesi müdürü Canan Altay

Gelir ve vergi dairesi müdürü Saadet Hüdaverdi

Maliye bakanlığı genel koordinatörü Özdemir Kalkanlı

Jeoloji ve maden dairesi müdürü Ayşe Özhur

Başbakanlık basımevi müdürü Yusuf Kenan Yeşilleme

İstatistik kurumu başkanı Türel Özer Öksüzoğlu

Son Güncelleme: 17.06.2022 09:31
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