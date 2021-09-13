Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Saçından tutup boğazını sıktı
Saçından tutup boğazını sıktı
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi

Kamyon devrildi, sürücü araçta sıkıştı

Düzova'da yaşanan feci kazada, sürücü araçta sıkıştı...

13 Eylül 2021 Pazartesi 12:09
1201 Okunma
Kamyon devrildi, sürücü araçta sıkıştı

Trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Düzova'da yaşanan kazada kamyon devrildi.

Kamyon sürücüsü araçta sıkıştı.

İftaiye ve sağlık çalışanları sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışıyor.

POLİSTEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bugün saat 11.30 sıralarında,  Lefkoşa  - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.  Kaza sonucu yaralanan ve  araçta sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 13.09.2021 12:25
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıDüzova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
İşte ücretsiz Antijen Laboratuvar ve Merkezleri
İşte ücretsiz Antijen Laboratuvar ve Merkezleri
Koruçam'da olaylı gün!
Koruçam'da olaylı gün!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim