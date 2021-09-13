Kamyon devrildi, sürücü araçta sıkıştı

Trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Düzova'da yaşanan kazada kamyon devrildi.

Kamyon sürücüsü araçta sıkıştı.

İftaiye ve sağlık çalışanları sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışıyor.

POLİSTEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Bugün saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi. Soruşturma devam etmektedir.