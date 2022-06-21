Kantara’daki yangın kontrol altına alınamadı

Ağıllar ile Mersinlik arasında bugün saat 16:00 sıralarında dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına 2 helikopter ve bir yangın uçağı ile havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeri ile de karadan müdahale ediliyor. Saat 22.15 itibariyle yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi