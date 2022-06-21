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Kantara’daki yangın kontrol altına alınamadı

Ağıllar ile Mersinlik arasında bugün saat 16:00 sıralarında dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına 2 helikopter ve bir yangın uçağı ile havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeri ile de karadan müdahale ediliyor

21 Haziran 2022 Salı 22:29
323 Okunma
Kantara’daki yangın kontrol altına alınamadı
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Ağıllar ile Mersinlik arasında bugün saat 16:00 sıralarında dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına 2 helikopter ve bir yangın uçağı ile havadan, polis itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile askeri personel ve Geçitkale Belediyesine ait su tankeri ile de karadan müdahale ediliyor. Saat 22.15 itibariyle yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi

Anahtar Kelimeler:
KantaraYangın
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