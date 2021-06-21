Kapalı Maraş'ı 150 bin kişi ziyaret etti

46 yıl aradan sonra, 8 Ekim 2020 tarihinde tüm dünya halklarının ziyaretine açılan Kapalı Maraş’ı, pandemi koşullarına ve bir aydan fazla süren tam kapanma uygulamasına rağmen 250 günde ziyaret eden yerli ve yabancı sayısı 150 bine ulaştı.

08 Haziran 2021 tarihinde yapılan son düzenlemeler ile sabah 08.00 ve akşam 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Maraş’ı ziyaret eden kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmelerine imkân sağlamak üzere, bölgede tesis edilen büfeler ve bisiklet kiralama noktasında Gazimağusa Belediyesi tarafından hizmet sunulmaya devam ediliyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine, Gazimağusa Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirildi; can ve sağlık güvenliği tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirildi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesisler de çalışmaların bitmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak.