Kapalı Turizm 5 Güne Çıkarıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kontrolünde nisan ayından itibaren başlatılan ve halen devam eden kapalı turizm modeli ile ilgili bazı değişiklikler oldu.

Konu ile ilgili olarak Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizm modeliyle ilgili değişiklikleri anlattı.

4 HAFTADA 3 BİN 132 KİŞİ KAPALI DEVRE TURİZM SİSTEMİYLE OTELLERDE KONAKLADI

Kapalı turizmin başladığından itibaren, 4 haftalık süre içerisinde 3 bin 132 kişinin “kapalı devre” turizm sistemi ile otellerde misafir edildiğini anlatan Ataoğlu, bu modelin sorunsuz bir şekilde sürmesinden dolayı sistemde yeniliklerin yapıldığını söyledi.

UÇUŞ SAYISI 6’DAN 10’A

Kapalı turizm kapsamında 3 günlük konaklama imkanı bulan yolcuların artık 5 günlük konaklama yapabileceğini de ifade eden Ataoğlu, uçuş sayısının ise 6’dan 10’a çıkarıldığını bunun da gelen yolcu sayısında bir nebze olsun artış yaşanmasına vesile olacağını vurguladı.

3 BİN 132 KİŞİ İÇİNDE 10 POZİTİF VAKA

Kapalı turizmin başladığı 4 haftalık süre zarfında 3 bin 132 kişi içerisinden toplam 10 pozitif vakaya rastlandığını, bu oranın ise binde 3 gibi düşük bir oran olduğunu dile getiren Ataoğlu, pozitif çıkan bazı yolcuların KKTC’de tedavi edildiğini, bazı yolcuların ise ambulans uçakla geri döndüğünü ifade etti.

Bu dönemde yaklaşık 2 bin 500 personelin kapalı turizm hizmeti veren otellerde çalıştığını vurgulayan Ataoğlu, yaklaşık 8 bin ailenin evine ekmek parası götürdüğünü, devlet maliyesine katkı sağlandığını, SSK ve İhtiyat Sandığı gibi yatırımların yapılmasına da vesile olduğunu söyledi.

Otellerden alınan bilgiye göre, 4 haftalık süre zarfında 5 otelin ekonomiye olan katkısının yaklaşık 19 milyon TL olduğunu söyleyen Ataoğlu, hem yerli üreticinin, hem de ithalatçının desteklendiğini, bunun da ülke ekonomisine ve ülke esnafına büyük katkı sağladığını belirtti.

Ülke turizminin dibe vurması nedeni ile ülke ekonomisinde daralma yaşandığını anlatan Ataoğlu, ülkenin lokomotif sektörü olan turizmin ayağa kalkması ve ekonominin yeniden canlanması için bakanlık olarak yeni çalışmaların sürdüğünü kaydetti.