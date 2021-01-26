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"KAPANMA KARARI DEĞİŞTİRİLMEYECEK"

Bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli yoğun bir şekilde vaka artışının olduğunu aktardı.

26 Ocak 2021 Salı 10:18
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"KAPANMA KARARI DEĞİŞTİRİLMEYECEK"

ÖZEL HABER / SAMET KARAKOÇ

Üst Kurulda alınan kapanma kararı hakkında sorulan soruya Pilli, "alınan bu kararların ardından ben Bakanlar Kurulu ile iletişime geçtim ve kararların ana ruhuna etki edilmeyecek şekilde ufak değişiklikler yapıldı, Girne ve Lefkoşa'da ki kapanma kararları değişmedi" dedi.

Bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanı Ali Pilli  yoğun bir şekilde vaka artışının olduğunu aktardı.

Pilli vakaların Girne bölgesinde daha çok olduğunu ve ülkeye bu bölgeden yayıldığını söyledi.

"ARTIK TEMASLI TAKİBİNDE SORUN YAŞIYORUZ"

Pilli temaslı takibinde sıkıntı yaşadıklarını ve vakaların kendini gizlediğini söyledi.
Pandemide en önemli şeyin temaslı takibi olduğunu ancak son zamanlarda herkeste bir yorgunluk olduğunu ve temaslıların kendini gizlediğini bundan dolayı temaslı takibinde zorlandıklarını aktardı.

Pandemide önemli olan şeylerden birinin de koruyucu önlem almak olduğunu aktardı ve bugün radikal kararlar alınacağını açıkladı.

"KAPANMA KARARI DEĞİŞTİRİLMEYECEK"

Üst Kurulda alınan kapanma kararı hakkında sorulan soruya Pilli, "alınan bu kararların ardından ben Bakanlar Kurulu ile iletişime geçtim ve kararların ana ruhuna etki edilmeyecek şekilde ufak değişiklikler yapıldı, Girne ve Lefkoşa'da ki kapanma kararları değişmedi" dedi.

Pilli, "Girne ve Lefkoşa'da ki izolasyonda diğer bölgelerde çalışanlar için izin gerekecek ve gerekli esnemeler yapılacak" dedi.

"TESTLER DEVAM EDECEK"

Bu kapanma süresi içerisinde gerekli yerlerde gerekli kişilerin taranacağını aktaran Pilli izolenin ardından daha rahat bir şekilde taramaların ilerleyeceğini söyledi.

"POZİTİF ÇIKAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞI OLMUŞTU"

Pozitif çıkan doktorların aşılarının vurulmuş olduğunu aktaran Pilli "aşı olduk diyip rahatlamayalım ilk aşıyı olduktan sonra bulaşmayacak diye birşey yok, tedbirlere devam etmeliyiz." dedi.

Pilli, detayların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından ilerleyen saatlerde açıklanacağını da ifade etti.

Son Güncelleme: 26.01.2021 11:30
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