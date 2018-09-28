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Kapılarda yatıp- kalktı!

28 Eylül 2018 Cuma 19:00
Kapılarda yatıp- kalktı!

Yaklaşık 10 gündür Dışişleri Bakanlığı’na da vekalet eden Tolga Atakan, Başbakan Tufan Erhürman’a verdiği sözü tuttu ve kapının 1 Ekim’e hazır olmasını sağladı.

Atakan, sivil toplum, belediyeler ve askeri makamlarla polisin koordinasyonunu sağlayarak, aylardır bekleyen sorunların kısa sürede çözülmesini sağladı. Başbakan Erhürman, kapının açılma sürecini hızlandıran ve son günlerde gece- gündüz mesaisini Derinya ve Aplıç’a harcayan Atakan’a ayrıca teşekkür etti.

Başbakan ve kabineden bakanların bugün Derinya’da yaptığı ziyaretin ardından kulislerde yapılan çalışmaların arka planı konuşuluyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın geceli gündüzlü çalışmasıyla neredeyse 4-5 günde kapıların hazır hale getirilmesi kapının açılmasındaki uğraşları nedeniyle aslan payı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın dedirtti.

Öte yandan bakanlık bugün yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki 7. ve 8. Sınır kapısı olan Derinya ve Aplıç sınır kapılarının araç ve yaya trafiğine açılması için yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, kapılarla ilgili teknik bilgiler içeren yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ulaştırma Bakanlığına bağlı dairelerin salı günü başlattıkları çalışmalar doğrultusunda Telekomünikasyon Dairesi’nin, 1.5km’lik yeni altyapı yaparken, Derinya’daki polis birimlerinin merkez ile data alışverişi yapabilmesini sağlayacak internet servisi için Maraş santralinden 4.5km’ye yakın fiberoptik kablo çektiği belirtildi.

Bakanlık, Derinya’daki çalışmaların yarın tamamlanıp Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Açıklamada, Karayolları Dairesi’nin ise 60 ton temel malzemesi ve 90 ton asfalt serimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Buna ek olarak çizgileme ile düşey ve yatay trafik işaretleme işlerine devam eden Karayolları Dairesi’nin hedefinin 1 Ekim Pazartesi çalışmalarını tamamlamak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Planlama ve İnşaat Dairesi de, KKTC’ye giriş yapılırken iki, çıkarken de iki muhaceret memurunun görev yapabileceği kabinler ile birlikte gümrük, sigorta ve turizm personeli için Metehan Sınır Kapısı’nda boş duran 3 kabini Derinya Sınır Kapısı’na yerleştirdi. Buna ek olarak Polis karakol binası ile erkek ve kadın tuvaleti yapıldı.

Diğer yandan Aplıç kapısının 8 Ekim 2018 Pazartesi günü geçişlere hazır olması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı daireler, geçtiğimiz çarşamba günü çalışmalarına başladı.”

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dervis 2018-09-28 19:27:40

hukumetin yuz aki..

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