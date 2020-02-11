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Kapısız, Asgari Ücrete Yapılan 177 Tl'lik Zammı Eleştirdi ...

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, asgari ücrete yapılan 177 TL’lik zammı eleştirdi.

11 Şubat 2020 Salı 15:34
Kapısız, Asgari Ücrete Yapılan 177 Tl'lik Zammı Eleştirdi ...
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Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda; hükümetin işveren tarafını da arkasına alarak asgari ücretliye 177 TL zammı layık gördüğünü ifade ederek, “Bu artışın UBP-HP Hükümeti’nin şimdiye kadar güttüğü sermaye ortağı anlayışla tepeden tırnağa uyumlu” olduğunu ileri sürdü.

Açıklamasında, “Her fırsatta çalışan karşıtı icratlara imza atmaya çekinmeyen, yeni vergiler ve zamlarla halkın alım gücünü aşağıya çekerken, diğer taraftan da vergi ve sigorta aflarıyla ortaklarını daha da zengin etmekten geri durmayan UBP-HP Hükümet’inden başka türlüsü de beklenemezdi” ifadelerine yer veren Kapısız, hükümeti asgari ücretlileri hiçe saymakla suçladı.

Yapılan artışı ahlaksızlık olarak nitelendirmenin bile mümkün olmadığına işaret eden Kapısız, “Zira UBP-HP Hükümet’inde ve ortakları olan sermaye kesiminde eksikliğinden bahsedilecek ahlak kalmamıştır” dedi.

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Asgari ücret
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