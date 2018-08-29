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Kapısız: Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:35
Kapısız: Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız bu sabah, BRT’de canlı olarak yayınlanan Sabah Haber’in sorularını yanıtladı.
Kapısız, bir uzlaşının söz konusu olmadığını, hükümete ek mesailerle ilgili Kanun Gücünde Kararname’nin geri çekilmesi için zaman tanıdıklarını kaydetti.

“Eylemimiz kalkmış değil, 2 gün süreyle askıya alındı. Hükümete kararnameyi geri çekmesi için zaman tanıdık” diyen Kapısız, Kararnamenin geri çekilmemesi halinde Eylül ayında ek mesai yapmayacaklarını vurguladı.

Eylemden 16 geliş 18 kalkış seferinin etkilendiğini de kaydeden Kapısız, KKTC üzerinden geçen seferlerin de eylemden etkilendiğini savundu.

Kapısız, bir soru üzerine şu an Ercan Hava Limanı’nda seferlerin normale döndüğünü de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Cem KapısızHaberHtksKKTCErcan
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Adalı 2018-08-29 09:46:21

Senin Eylemine sokayım ben bire oroaspu cocugu

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Mağdur 2018-08-29 10:02:22

Sorun bu kişiye;

siz eylem yaptınız ya, mesai ücreti alamadınız ya. peki kıbrısa gelecek veya kıbrıstan gidecek mağdur insanlar ne olacak. milyonlarca dolar zarar edildi, havaalanlarında yatıldı, imaj zedelendi, Benim şu an 3000 tl zararım var, senmi ödeyecen

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AYŞE 2018-08-29 10:04:18

Sendikaların bir ülkeyi yönetmeye kalkması kadar saçma birşey yoktur. Ben hükümetin yerinde olsam eylemciler kovardım ve vardiya sistemine geçerdim bu şekilde başkaları için de iş olanağı sağlanmış olurdu. Özel sektör çalışanları devlette çalışanlardan daha fazla saat işleyip daha az para alır.

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GOMMA 2018-08-29 11:24:29

Be Garagözler alemin açıkgözü siz.. Vardiya sisteminde çalışmaycaksınız.. Çalışmayı reddedeceksiniz.. Örneğin birinizin maaşı 6 bin tl yse 5 bin tl de ekmesai yapacaksınız.. Başka bir mesele da Sendikal izinli olanlarınız bile ek mesai yazacak.. Yok böyle bir masgaralık.. Bu ülke Hava Trafik Kontrolü ve Gümrükcülerin insafına mı galdı be Garagözler.. Asgari Ücretle geçinen vatandaşlar napsın..

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cansu 2018-08-29 10:15:57

adam mammadan vazgeçmeyik deyiyor.yeyin da gorkmayın

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çalışma sistemi yanlış 2018-08-29 10:21:01

vardiyalı sisteme niçin geçmezsiniz hem gümrük hem hava kontrol hem sağlık.doymadınız ..

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GOMMA 2018-08-29 14:41:51

Be Yılmaz Yıldırır bilereg gonuşurug.. Noldu sana da baddı dediğim..Kaç tane Hava Kontrolörü ve Gümürkçü var bu ülkede sen bilirmin.. Şu anki kadrolarıyla vardiyalı sistemde çalışabilirler.. polis gibi Gardiyanlar gibi Hemşireler Gibi

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Hakkı 2018-08-29 14:56:09

Eylemimiz kalkmış değil diyor şu garagöz! Hassiktirin gidin be ordan...Memlekein zararına ne varsa onu yapıyor bu sendikacılar..Esasen kamuyu zarara soktu ve kötü imaj yarattı diye bunların hepsini içeri tıkmak lazım.....Ahlaksızlak...

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