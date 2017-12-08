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Kaptan: “Yetkilileri göreve çağırıyoruz”

KTAMS, Murat Gezici’nin tehditleriyle ilgili ajans önünde basın açıklaması yaptı... DEV-İŞ, BASIN-SEN ve KTOEÖS de destek verdi...

08 Aralık 2017 Cuma 13:25
Kaptan: “Yetkilileri göreve çağırıyoruz”
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, Murat Gezici’nin açıklamalarını kınayarak, yetkilileri göreve çağırdı. 

KTAMS, Türk Ajansı-Kıbrıs’ta (TAK) yetkili sendika olarak, Murat Gezici’nin tehditleriyle ilgili bugün ajans önünde basın açıklaması yaptı.

Basın Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkililerinin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan “Maalesef ülkemizde bizi koruyan, bizi kollayan ve bize yapılan hakaretleri sorgulayan bir mekanizma yok.” dedi. 

Siyasi partileri, Murat Gezici’ye ne kadar para verildiğini açıklamaya çağıran Kaptan, “Kim ne kadar paralar verdi, bu Vergi Dairesi’ne sunuldu mu ve bu, ülkenin kayıtlı bir kurumu mudur, kazancından ne vergi vermiştir?” sorularını sordu. 
İlgili kurumun kayıtlı olup olmadığının bile bilinmediğini dile getiren Kaptan, “Soruyorum Sayın Serdar Denktaş ne yaptı? Sen bir şey yapmazsan bu kişi kendini daha da aşar, önce sana hakaret eder, sonra senin kurumlarına, bu ülkenin kurumlarına, bu ülkenin evladına hakaret etme cüretinde bulunur.” dedi. 

Hükümeti ve polis örgütünü göreve çağıran Kaptan, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’ya da yaptığı şikayetten ötürü ve çalışanlarını sahiplendiği için teşekkür etti. 

“TAK Yönetim Kurulu’nun konunun takipçisi olacağına inancımız tamdır.” diyen Kaptan, kendilerinin de sürecin takipçisi olacağını ifade etti. 

Kaptan kendilerine destek veren Basın Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’na da teşekkür etti.

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