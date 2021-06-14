KAR-İŞ: “Böylesi bir anlaşma, en az 700 insanımızın aç kalmasına neden olacak”

KAR-İŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Girne’deki üniversitelerin taşımacılığa soyunduğu ve Girne şehir içi taşımacılığını üniversitelerin tekeline geçirmek adına bazı çalışmalar yürütüldüğü belirterek, derneğin buna asla izin vermeyeceği, gerekmesi halinde her türlü eylemlilik sürecinin başlatılacağı duyuruldu.

“GİRNE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN, TAŞIMACILIK ŞİRKETİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPTIKLARINI DUYDUK”

Dernek Başkanı Fuat Topaloğlu imzasını taşıyan açıklamada, “Girne’deki üniversitelerin, şehir içi taşımacılığı tekellerine almak adına, son bir aydır Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, Belediye ve polis ile birlikte, yeni bir taşımacılık şirketi kurmak adına toplantılar gerçekleştirdiklerini öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

“BÖYLESİ BİR ANLAŞMA, EN AZ 700 İNSANIMIZIN AÇ KALMASINA NEDEN OLACAK”

Üniversitelerin, Girne merkezden Esentepe’ye kadar uzanan doğu bölgesi ile Girne merkezden Tepebaşı’ na kadar uzanan batı bölgesindeki taşımacılığa göz diktiğini vurgulayan Topaloğlu, “Sözünü ettiğimiz bölgelerde, devlet tarafından toplu taşımacılık için görevlendirilen 174 toplu taşıma izinli, taşımacı bulunmaktadır ve bu insanlar zaten 17 aydır iş yapamıyor. Taşımacılık, ekmeğini bu meslekten kazananlara bırakılmalıdır. Böylesi bir anlaşma, 174 tane toplu taşıma izini bulunan, taşımacı ve aileleriyle birlikte en az 700 vatandaşımızın aç kalmasına neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KARİŞ’TEN NE GÖRÜŞ ALDILAR NE DE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDULAR”

Üniversitelerin taşımacılıkla ilgili, KAR-İŞ’ den ve toplu taşımacıdan; ne görüş aldığını ne de talepte bulunduğunu belirten Dernek Başkanı Topaloğlu, “Pandemi öncesinde, şehir içi taşımacılıkla ilgili toplantılar yapmıştık. Ama bu toplantılar havada kaldı, ardından da rafa kaldırıldı” dedi.

“HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI, ÜNİVERSİTELER TAŞIMACILIKTAN ÇEKİLMELİ”

Başbakan ve ilgili bakanlığın neden böyle bir ihtiyaç duyduğuna anlam veremediklerini ifade eden Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hizmet istediler de vermedik mi? Ya da görüşme istediler de görüşmedik mi? Biz, herkesin kendi işini yapmasını istiyoruz. Üniversiteler ilim – irfan yuvası olarak, bizler de taşımacılar olarak işimizi sürdürmeliyiz. Biz nasıl üniversite kurup eğitim vermeye çalışmıyorsak, üniversiteler de hizmeti taşımacılardan almalı. Üniversiteler, bırakın halkı taşımayı; öğrenci taşımacılığından da çekilmeli.”

“ÜNİVERSİTELER VERGİ VERMEDEN, YASADIŞI BİR ŞEKİLDE TAŞIMACILIK YAPIYOR”

Üniversitelerin yasadışı bir şekilde taşımacılık yaptığını ve kayıt altına alınmadığını, ancak hükümet edenlerin buna göz yumduğunu belirten Topaloğlu, “Öğrencilerden, ‘sosyal ve kültürel aktivite’ adı altında taşımacılık ücreti alan üniversitelerin, toplu taşıma konusunda verdikleri bir kuruş vergi yok. Şimdi de öğrencileri bahane ederek taşımacılığa soyunuyorlar” dedi.

“GİRNE’DEKİ TAŞIMACILARLA GÖRÜŞTÜK, BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE MÜCADELE EDECEĞİZ”

KAR-İŞ olarak dün Girne’deki taşımacılarla bir toplantı gerçekleştirerek durumu aktardıklarını ve görüş alış – verişinde bulunduklarını aktaran Topaloğlu, “Girne bölgesindeki’ meslektaşlarımızla hem fikiriz. Taşımacılığın, sermayeye peşkeş çekilmesine karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele verip, ekmeklerinin ellerinden alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“GEREKLİ ADIMLAR ATILMAZSA, HER TÜRLÜ EYLEM SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ”

Hükümeti bu konuda açıklama yapmaya davet eden Topaloğlu, “Gerekli adımların atılmaması ve açıklama yapılmaması halinde, KAR-İŞ olarak her türlü eylemi başlatacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Benim turistim, benim öğrencim yoktur; bizim öğrencimiz, bizim turistimiz vardır. Bu ülkede hiç kimse, yasaların üstünde değildir” vurgusunu yaptı.