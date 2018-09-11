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Kar-İş öğrenci taşımayacak!

11 Eylül 2018 Salı 19:00
Kar-İş öğrenci taşımayacak!

Kar-İş ile Eğitim Bakanlığı arasında bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen toplantıda öğrenci taşımacılığı konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Ülke genelindeki Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrencileri taşıyan Kar-İş’in, okulların açılacağı Pazartesi günü öğrenci taşımacılığı yapmama kararı aldığı öğrenildi. Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, “öğrenci kapasitesi ve ücretler konusunda bilgi talebimize halen daha bir yanıt alamadık. Tarife düzenlemesi talebimiz üzerine bir netice çıkmadı. Hükümet sürece ve zamana oynar. İyi niyetten yoksun bir toplantı oldu. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara öğrenci taşımacılığı Pazartesi başlamayacak” diye konuştu. Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul, kolej okullarına taşımacılık yapan Kar-iş’in, okulların açılacağı Pazartesi günü taşımacılığı başlatmayacağını vurguladı.

Kaynak: Rana Sarro - Evrensel Gazete

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Ertaç Eser 2018-09-11 20:03:06

Bunlar da istediğini alacak.Maalesef herşey fırsata dönüştü.Nerdeyse marketler de döviz yükseldi diye göbek atacak.Yüzde üçyüzlere varan zamlar var,öğrenciler üzerine oynanan bu oyunlar yanlış.Bu devlet bu yükü kaldıramaz,sonra hepimiz çok üzülürüz.biraz daha dikkatli olalım.

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Sertaç Eser 2018-09-11 20:05:25

Sıra öğretmenlerde hala harekat yok,e alıştırdılar bize.biraz da devletimize yardımcı olalım.

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