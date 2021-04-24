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Kara: Hedef gösterildim, şikayet edeceğim

Müsteşar Gürkan Kara, Türkiye’den gelerek karantinaya girmeyen iki kişiyle ilgili adının geçmesinden dolayı polise giderek ifade vereceğini ve gerekirse şikayetçi olacağını söyledi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 11:25
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Kara: Hedef gösterildim, şikayet edeceğim

Ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan Emre Yılmaz ile Hakan Athan’la ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in talimatıyla ilgili kişiler polis tarafından tutuklanarak göz altına alındı soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, Sağlık Bakanı Ünal Üstel tarafından hedef gösterildiğini ifade ederek, polise şikayette bulunacağını belirtti.

Bakan Üstel’in kendisiyle herhangi bir temasa geçmeden basına bu şekilde açıklama yapmasına tepki gösteren Gürkan Kara, polise giderek ifade vereceğini ve gerekirse şikayetçi olacağını söyledi.

Gürkan Kara, Türkiye’den ülkemize gelerek karantinaya girmesi gerekirken bir restoranda çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan iki kişiden birini tanıdığını, ancak KKTC’ye gelişleriyle ilgili bilgisi ve ilgisi olmadığını ifade etti.

Ercan Havaalanı’nda görevli Sağlık Bakanlığı memurunun kendisini aradığını ve Hakan Athan isimli şahıs tarafından isminin verildiğini anlatan Gürkan Kara, ülkeye girişler konusunda herhangi bir yetkisi olmadığını anımsattı.

Hakan Athan isimli şahsın eskiden bürokrat olduğunu ve bu yüzden tanıştıklarını, ancak şu anda ne yaptığını dahi bilmediğini kaydeden Kara, “KKTC’ye geleceğinden haberim dahi yoktu, sıhhiye memurunun aramasıyla haberdar oldum” dedi.

Kendisinin muhaceretle ilgili değil, iskanla ilgili müsteşar olduğunu da anımsatan Gürkan Kara, Corona koşulları nedeniyle ülkeye kimin nasıl gireceğine de Sağlık Bakanlığı’nın karar verdiği vurguladı.

Bakan Ünal Üstel tarafından ‘hedef gösteriliğine’ dikkati çeken Gürkan Kara, polise ifade vermeye gideceğini ve gerekirse şikayetçi olacağını da sözlerine ekledi.

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