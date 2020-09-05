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Karantina süreci başlıyor
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Karantina süreci başlıyor

Bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 18:34
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Karantina süreci başlıyor

Bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Ülkede yurt dışı gelişli ve yerel vaka sayısının 100 rakamının üzerine çıkmasının ardından, hastalığın yeniden sıfırlanması için izlenecek yol haritası belirlendi.

Buna göre, Türkiye başta olmak üzere bazı ülkelere yeniden karantina şartı getirildi.

Karantina sürecinin ülkelere göre 7 ile 14 gün arasında olacağı, 3 günü geçmemek kaydı ile adaya gelenlere ise sadece çift PCR uygulaması yapılması gündemde.

Kararlar az sonra Başbakanlıkta düzenlenecek toplantıda açıklanacak.

Son Güncelleme: 05.09.2020 18:51
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Bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst KuruluSağlık BakanlığıKarantinaCoronavirüsKoronavirüs
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