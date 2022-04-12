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Karaoğlanoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

Karaoğlanoğlu’nda, 39 ve 51 yaşındaki iki erkek, uyuşturucudan tutuklandı.

12 Nisan 2022 Salı 10:32
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Karaoğlanoğlu’nda uyuşturucu operasyonu

Karaoğlanoğlu’nda, 39 ve 51 yaşındaki iki erkek şahıs, uyuşturucudan tutuklandı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

11.04. 2022 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda, S.B.(E-39) ve H.T.(E-51)’nin kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 27 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipo bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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