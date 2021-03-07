“KARAR ALMA ORGANLARINDA DAHA FAZLA SAYIDA VE DAHA ETKİN ŞEKİLDE GÖREV ALIN”

Sennaroğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kadınların, genç kızlarımızın ve evlatlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Sanırım medeniyetin en büyük göstergesi kadınların toplumsal hayattaki yerleri ve gördükleri muameledir.

Bu konuda eksiklerimizin olduğu ve gidilecek yolumuzun bulunduğu doğrudur. Ancak yine de, Kıbrıs Türk halkı kadın hakları bakımından birçok ülke ve toplumun gıpta edeceği bir noktadadır. Gerek yasal düzenlemelerimiz, gerekse hayattaki uygulamalarımızla dünyada muteber bir konumdayız.

Kadınlarımıza, genç kızlarımıza ve evlatlarımıza buradan açık çağrımdır. Haklarınızı bilin, asla geri durmayın. İş hayatı, siyaset ve bürokraside yükselin. Karar alma organlarında daha fazla sayıda ve daha etkin şekilde görev alın. Hak ettiğiniz yeri aldıkça ülkemiz daha iyi bir noktaya gelecektir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."