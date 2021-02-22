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"Karar Öğrenciler için"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yayınlanan NOTAM’ın öğrenci taşınması için olduğu belirtildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 22:05
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"Karar Öğrenciler için"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yayınlanan NOTAM’ın öğrenci taşınması için olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, “Ercan Havalimanına yapılacak sivil uçuş sayısını günde iki uçuş ile sınırlayan NOTAM (Havacılara bildiri) bugün 16:55 itibarıyla iptal edilmiştir. Bu karar, KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye getirilmesini mümkün kılmak adına alınmıştır. Ülkeye gelecek yabancı öğrencilere, diğer tüm yolculara uygulanan kurallar uygulanacaktır. Öğrenciler karantinadan muaf olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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