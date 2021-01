Karar verilmiştir! Alsancak ve Lapta esnafından Karar!

Alsancak esnafı Mehmet Hayatseven , Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamalarını eleştirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mecliste Başbakan Ersan Saner soruları yanıtladığı sırada her an bir karar alabileceklerini söylediği an araya girerek “Bu gece bunu peşinen söyleyim. Girne için bu gece bir kapanma yok” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan Alsancak esnafı Mehmet Hayatseven; "Sağlık Bakanı Girne için kapanma yok dedi.O zaman Alsancak ve Lapta esnafı olarak almış olduğunuz tamamen adaletsiz kararlar karşısında bizler de bölge esnafı olarak tamamen açılma kararı almış bulunmaktayız" dedi.