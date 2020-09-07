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Karayolları Dairesi personel bekliyor

Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, bütçelerinin az olduğundan dolayı, az miktarda yol çalışması yaptıklarını vurguladı. Yeni Bakış’a konuşan Kazmacı, az miktardaki bir bütçe ile yol yapım ve onarımlarının devam etmekte olduğunu belirterek, Vadili-Paşaköy, Girne-Alsancak ve Lefkoşa-Girne anayolunda beton bariyer yapımının ve kısmi tamiratlar kapsamında bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:15
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Karayolları Dairesi personel bekliyor

Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, bütçelerinin az olduğundan dolayı, az miktarda yol çalışması yaptıklarını vurguladı. Yeni Bakış’a konuşan Kazmacı, az miktardaki bir bütçe ile yol yapım ve onarımlarının devam etmekte olduğunu belirterek, Vadili-Paşaköy, Girne-Alsancak ve Lefkoşa-Girne anayolunda beton bariyer yapımının ve kısmi tamiratlar kapsamında bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kazmacı, yolların 1986-1987 yıllarında yapılan yollar olduğunu belirterek, “Bu durumda 30-35 sene geçti. Bundan dolayı da yollarımıza büyük çaplı tadilatlar gerekiyor. Daha takviyeli, yüzey kaplamalı tamiratların olması gerekiyor ve tüm bunların yapılabilmesi için de çok büyük maliyetler gerekiyor” dedi.

Karayolları Dairesi’nin güçlenmesi için personele ihtiyaç olduğunu da söyleyen Kazmacı, yollar için büyük bir bütçeye de ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yollara esaslı bir bakım yapılması gerektiğini de vurgulayan Kazmacı, “Kuzey sahil bölgesinde ihalenin sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Karayolları Dairesi
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