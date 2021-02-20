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"KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE BİR KURULTAY OLSUN"

YDP Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, 11 Nisan'da yapılacak genel başkanlık seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:20
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"KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE BİR KURULTAY OLSUN"

YDP Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, 11 Nisan'da yapılacak genel başkanlık seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ZAROĞLU AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

11 Nisan’daki Kurultayı’mızın, bir demokrasi şöleni olacağı ile ilgili sosyal medya paylaşımını kendisi için doğru istikamette atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum ..

Daha da önemlisi,

Bir takım gazetelerde "KILIÇLAR ÇEKİLDİ" şeklinde manşetlerin atılmasına neden olan söylemlerinden kaçınma kararı vermiş olmasını mutlulukla karşılıyorum ..

Yeniden Doğuş Partisi kişisel kavgaların ve iç çekişmelerin yaşandığı bir parti olmamak üzere yola çıkmış bir siyasi yapıdır ..

Bu çerçevede parti tüzüğümüzün emrettiği kurallar ve partimizin temel taşlarından olan hoşgörü, demokrasi ve kardeşlik hukuku içerisinde 11 Nisan’daki kurultayımızı gerçekleştireceğiz ve kardeşlerimiz dediğimiz üyelerimizin bu partiyi hangi adayın daha ileriye götüreceğine karar vereceği bir şölen olması için çalışacağız ..

Kazanan aday meşaleyi devralacak,kaybeden aday ise kazanan arkadaşına destek olmak için sorumluluğu gereği daha da parti için çalışacak ..

"KAYBEDERSEM ÇEKER GİDERİM" söylemi bu bağlamda halen ortada durmakta ve kurultaya gölge düşürmektedir ..

Ümit ederim ki Kıymetli Erhan Ağabeyim bu söylemini de yeni bir söylem ile geri çeker ve kurultaya kardeşlik hukuku içerisinde, Yeniden Doğuş Partisi’ni büyütmek ve iyi noktalara taşımak için, sonucu ne olursa olsun birlikte yürümeye devam ederiz ..

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

YDP Genel Başkan Adayı

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