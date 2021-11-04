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"Karma Oy Kalkarsa Bir Rahatlama Olacak, Ancak Zaman Alan Sadece Karma Oylar Değildir"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, erken seçime mevcut Seçim ve Halkoylaması Yasası’yla gidilmesinin sonuçların kısa zamanda açıklanmasını geciktireceğini söyleyerek, “2018 genel seçiminde yaşanan zorluklara bir de pandemi koşulları eklenecek… Seçime bu şekilde gitmek bizi endişelendiriyor… ” dedi.

04 Kasım 2021 Perşembe 16:05
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"Karma Oy Kalkarsa Bir Rahatlama Olacak, Ancak Zaman Alan Sadece Karma Oylar Değildir"
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Erken seçim için işaret edilen 9 Ocak tarihi ve karma oyun kaldırılması olasılığıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Şefik, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılması ve seçim tarihinin belirlenmesi konusunda takdirin Cumhuriyet Meclisi’nde olduğunu vurguladı.
YSK’nın seçim takvimini açıklamaya hazır olduğunu kaydeden Şefik, seçmen kütükleri ile ilgili  son çalışmaların yapılmakta olduğunu ve  seçmen sayısının bu akşam belli olacağını söyledi.
Şefik, karma oylarla ilgili soru üzerine şunları kaydetti: 
“Karma oy kalkarsa bir rahatlama olacak ancak zaman alan sadece karma oylar değildir. Tercihleri saymak da çok zaman alır… Biz sadece daha rahat ve kolay bir seçim için teknik önerilerde bulunabilir, zorlukların nerelerde olduğunu söyleyebiliriz, seçim yasasının ne şekilde değişeceğine Meclis karar verir…” 
Ocak 2018’deki genel seçimde sayımın uzadığını, bu nedenle bayılan  görevlilerin olduğunu anımsatan Şefik, bu seçimden sonra yasadaki aksaklıkları her fırsatta dile getirdiğini söyledi. 
Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda bir değişikliğe gidilmesi, tasarı hazırlanması ve bunun da tartışılması için zaman kalmadığını da ifade eden Şefik, seçim 9 Ocak’ta olacaksa önümüzdeki hafta seçim yasaklarının başlaması gerektiğini belirtti. 
Seçimde pandemi koşullarının uygulanmasıyla ilgili sorun yaşanabileceğine dikkat çeken Şefik şöyle devam etti:
“Bazı sandıklarda Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısı 320’ye kadar çıkmıştı… Bu sayı genel seçim koşulları için fazla. Sandıklardaki seçmen sayısını azaltacağız  ve  sandık sayısı artacak. Sandıkları koyacak yer bulmakda sorun yaşanabilir. Tercihimiz engellilerin ve yaşlıların da kullanabileceği zemin katlarıdır…
 2018’deki genel seçimden sonra ‘bir daha sandık görevlisi olarak  çalışmam’ diyen görevliler oldu… Pandemi koşullarında, sandıkta görev yapacak insan bulunabilecek mi, onu da bilmiyorum…”
Sandık kurulu üyelerinin seçim tecrübesi olmamasının hata payını yükseltebileceğini de kaydeden Şefik, bazı partilerin geçtiğimiz seçimde sandıktaki parti temsilcilerini geri çektiğini anımsattı. Narin Ferdi Şefik, partilerin seçim tarihi belli olduktan sonra sandıklarda görev alacak parti  temsilcilerini pandemi koşullarında çalışmak üzere hazırlamaları gerektiğini, parti temsilcilerinin sandık kurullarında yer almalarının seçimin salimiyeti için çok önem arz ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim KuruluNarin Ferdi Şefik
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