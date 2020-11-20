Karpaz Bölgesi'nde şiddetli yağış ve dolu

Karpaz bölgesinde bu sabah başlayan şiddetli yağış ve dolu etkili oluyor.
Ziyamet – Yeşilköy ve Yeni Erenköy bölgelerinde etkili olan şiddetli sağnak yağış ve dolu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Tarlalar ve yollar beyaza büründü.
Karpaz bölgesinde bu sabah başlayan şiddetli yağış ve dolu etkili oluyor.
Karpaz bölgesinde bu sabah başlayan şiddetli yağış ve dolu etkili oluyor.
Ziyamet – Yeşilköy ve Yeni Erenköy bölgelerinde etkili olan şiddetli sağnak yağış ve dolu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Tarlalar ve yollar beyaza büründü.