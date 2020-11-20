Karpaz Bölgesi'nde şiddetli yağış ve dolu

Karpaz bölgesinde bu sabah başlayan şiddetli yağış ve dolu etkili oluyor.

Ziyamet – Yeşilköy ve Yeni Erenköy bölgelerinde etkili olan şiddetli sağnak yağış ve dolu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Tarlalar ve yollar beyaza büründü.