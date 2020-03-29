Karpaz bölgesinde faaliyet gösterecek işletmeler açıklandı

Karpaz Koordinasyon Komitesi bölgedeki işletmelerle ilgili bir dizi karar üretti.

"Tüm halkımızın koordinasyon komitenizin aldığı kararlara harfiyen uyması zorunludur" denilen açıklamada, "Alınan kararlar aynı zamanda Bakanlar Kurulumuz tarafından onaylanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Alınan kararlara göre, işletmelerle ilgili verilen kararlar şöyle:

MARKETLER:

- Bölgemizde yer alan marketler isteğe bağlı olarak tam sokağa çıkma yasağı kapsamında aşağıda belirtilen şekilde faaliyet gösterecek ve hizmet verecektir.

1- Tüm marketler 08:00-12:00 saatleri arasında sipariş alacak.

2- Tüm marketler 12:00- 15:00 saatleri arasında evlere dağıtım yapacak.

YENİERENKÖY:

- Tatlı Market : 0533 836 77 66

- Serhan Market: (0392) 374 45 93

- Türet Market : (0392) 374 42 87

- Metni Market : (0392) 374 45 05

0533 834 51 10

- Dora Market : 0533 860 03 16

- Hilşan Market : 0533 830 48 60

- Aslı Selengin : 0533 870 99 14

SİPAHİ

- Aydenk Market: 0542 887 49 23

YEŞİLKÖY:

- Yeşilköy Koop : (0392) 374 40 78

0542 854 29 94

GELİNCİK:

- Nurçin Market : (0392) 381 21 98

0533 830 69 30

0533 845 33 35

- Gelincik Kredi Koop Market:

Sipariş 0548 857 61 61

Dağıtım 0533 846 99 77

ZİYAMET:

- Avcil Market : 0542 873 31 92

0542 874 76 25

- CMC Market : 0548 857 61 61

DERİNCE:

- Solak Market : 0533 875 79 42

: 0533 879 93 41

EKMEK FIRINI:

Bölgemizde yer alan 1 ekmek Fırınımız ayni kapsamda 20:00 - 10: 00 saatleri arasında ekmek üretimi yapacak ve sabah saat 08:00 - 10:00 saatleri arasında marketlere dağıtacaktır.

MANAV (KÖYLÜ MANAV):

- Bölgemizdeki vatandaşlarımız diğer işletmelerde olduğu gibi 08:00 - 12:00 saatleri arasında sipariş alacak. Saat 12:00 - 15:00 saatleri arasında dağıtım yapacaktır.

- Manav aynı saatler içerisinde marketlere de dağıtım yapacaktır.

- Manav bölge içerisindeki üreticiden veya kendi ürettiği ürünü sürekli olarak tedarik edecektir.

Ali Gürler : 0542 876 04 45

ECZANELER:

- Bölgemizde 2 eczane faaliyet gösterecektir. (Sakiner Eczanesi- Gürsel Eczanesi)

- Eczanelerimiz ilaç siparişlerini 08:00 - 12:00 saatleri arasında alacaktır.

- Eczanelerimizden sipariş edilen ilaçların dağıtımı 12:00 - 15:00 saatleri arasında belediye ekiplerimiz tarafından yapılacaktır.

- Bölgemizde bulunmayan ilaçlar merkezi ilaç deposundan temin edilecektir.

SAKİNER ECZANESİ: (0392) 374 43 56

0533 860 72 47

GÜRSEL ECZANESİ : (0392) 37 45 170

0542 855 54 61

BELEDİYE SORUMLU:

SAMİ- HURŞİT : 0533 829 81 20

YEMCİLER VE ZİRAİ İLAÇ:

- Bölgemizde yer alan yemciler için (Yenierenköy - Yeşilköy) bir defaya mahsus 10 günlük stok yapılacak.

- Yemciler ve zirai ilaç saat 08:00 - 12:00 saatleri arasında sipariş alacak.

- Yemciler ve zirai ilaç saat 12:00 - 15:00 saatleri arasında dağıtım yapacaktır.

- Esat Ki : 0533 883 25 73

- Ercan- Cahit Altıoğlu : 0542 853 15 42

- Cuma Onbaşı : 0548 870 45 50