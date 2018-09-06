Karpaz Koruma Derneği’nden İçişleri Bakanı’na mektup…

Dernek başkanı Durdun Çebi imzasıyla gönderilen mektupta bölgenin hem Milli Park, Doğal Ve Arkolojik Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilip hem de ava açılmasının birbiriyle ters kararlar olduğunu savunarak, “Dipkarpaz halkı ile dalga geçmişlerdir” dedi.



Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılı Ve Dışişleri Bakanlığı ile

Türkiye Cumhuriyet Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de dağıtımı yapılan ve basına da gönderilen mektup şöyle:



“Sayın Bakanım, 2004 Yılında dönemin İçişleri Bakanı Sayın Özkan Murat tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Karpaz Emirnamesi ile Dipkarpaz köyünün yerleşim alanın 100 m doğusundan başlayarak Zafer burnuna kadar olan bölge Milli Park Alanı, Doğal ve Arkolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Bu yetmezmiş gibi birde Çevre Yasasın bir maddesi gereği Turizm Bakanlığının hazırlamış olduğu önerge ile tüm Dipkarpaz Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmiştir.



Hükümetlerin beldemizin doğasının ve tarihinin korunması için yukarıda almış olduğu kararlar doğrultusunda, Dipkarpazlılar ve Dipkarpaz' da mülkleri olanlar, mülklerini istedikleri gibi kullanmaları haksız ve adaletsiz bir şekilde hükümetler tarafından engellenmiştir.



Ayni hükümetler Milli Park, Doğal Ve Arkolojik Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Alanı ilan ettikleri bölgeleri AV açarak almış oldukları kararlar ile ters düşmüşler olup Dipkarpaz halkı ile dalga geçmişlerdir

Bu durumu Sayın Başbakanımız Tufan Erhurman'aDipkarpaz Türk Spor Kulübünde soruldu , Sayın Başbakanımız halkımızın huzurunda Milli Park ve Sit Alanların bu koşullarda AV açılmaması gerektiğini , AV açılmaması için elinden geleni yapacağı konusunda halkımıza söz vermiştir.



Sayin Bakanım Av haritası bakanlığınız tarafından hazırlanıp Bakanlara Kuruluna önerilmektedir. Sizden istirhamımız bölgemizin kesinlikle AV açılmamasıdır. Bölgemizi AV açarsanız lütfen Karpaz Emirnamesinde kaldırın. Bölgemiz AV açılırsa sizin de diğer hükümetlerden bir farkınız kalmaz”.