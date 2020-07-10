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Kasaplar Birliği’nin hükümetten “ithal et” talebi

Kasaplar Birliği, et fiyatlarının yükseldiğini belirtti ve hükümetin ithal etin gelişine izin vermesini talep etti.

10 Temmuz 2020 Cuma 14:21
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Kasaplar Birliği’nin hükümetten “ithal et” talebi

Kasaplar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla canlı hayvan fiyatlarının yükseldiği, buna bağlı olarak reyonlardaki et fiyatlarının da arttığı kaydedildi.

Açıklama şu ifadelerde devam etti:

“Yıllardır çözümlenemeyen kırmız et sorunu güneyden kaçak et geldiğinin bilinmesine rağmen hükümetin buna sessiz kalması kimlere ve neye hizmet ettiği anlaşılır gibi değil. Bu süreçte hep kasaplar günah keçisi ilan edildi. Halbuki canlı hayvan fiyatının yükselmesi doğal olarak reyon fiyatlarına yansıyor.

Kırmızı et sorununun sadece hükümetin alacağı ivedi kararlar ile çözümlenebilir .Hükümetin sessiz kalması sadece Güney’den kaçak etin artmasını ve Güney’e geçebilen insanlarmızın kalitesine bakmaksızın Güney’den et almasını artıracağı gibi kırmızı et fiyatlarının da fahiş fiyatlara gelmesini sağlayacağını bildirmek isteriz”

Açıklamada ayrıca, kırmızı et fiyatlarının olması gereken fiyatlara çekilebilmesi, hem haksız rekabetin önlenmesi hem de sağlıklı ve kontrollü et satışının mümkün kılınması için hükümetin ithal etin piyasaya sunulmasına imkan tanıması talep edildi. “İthal etin gelmesi vatandaşımıza tercih hakkı sunulmasını, kaçakçılığın önlenmesini, piyasanın dengelenmesini ve kırmızı et alım gücünü artıracağını belirtmek isteriz” denildi.

Kasaplar Birliği, et fiyatlarının belirlenmesinin sadece  hükümetin tavrına bağlı olduğunu da öne sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Kasaplar Birliğiİthal Et
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