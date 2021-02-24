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KASAPLAR İTHAL ET TALEBİNDE BULUNDU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, et konusunda üreticinin maliyetlerini gözeten, tüketicinin de ete erişimini engellemeyen fiyat politikasını değerlendireceğini söyledi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:11
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KASAPLAR İTHAL ET TALEBİNDE BULUNDU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, et konusunda üreticinin maliyetlerini gözeten, tüketicinin de ete erişimini engellemeyen fiyat politikasını değerlendireceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Halil Akbıçak başkanlığındaki Kasaplar Birliği heyetini kabul etti.

KASAPLAR İTHAL ET TALEBİNDE BULUNDU

Bakanlık açıklamasına göre Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, piyasada hayvan eksikliğinden dolayı canlı hayvan fiyatlarının fahiş bir şekilde yükseldiğini, buna bağlı olarak et fiyatlarının da arttığını ve vatandaşın et satın alamayacak duruma geldiğini söyledi. Akbıçak, yaşanan bu sıkıntıların aşılması için dana – kuzu karkas et ithali talebinde bulundu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “TALEBİ DEĞERLENDİRİP, HÜKÜMETE SUNACAĞIZ”

Bakan Çavuşoğlu da, kasapların sıkıntılarını dinleyerek, kasaplarla birlikte ülkedeki hayvan popülasyonuyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Çavuşoğlu, kasapların ithal et talebini değerlendireceğini, konuyu hükümete taşıyacağını ve bunun hükümet kararı olarak alınmasının daha verimli olacağını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, üretici - tüketici dengesi korunarak, erişilebilir bir fiyat politikası oluşturulmasını tartışacaklarını dile getirdi.

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