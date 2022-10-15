Kavgada bir kişiyi ağır yaraladı

(Kamalı Haber)

Kalkanlı'da meydana gelen “Katle teşebbüs”, “Vahim zarar”, “Yaralama”, “Ciddi darp” ve “Tecavüz-i alet taşımak” suçlarından tutuklanan zanlı Ö.F.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Kader Çamlıbelli, zanlının “Katle teşebbüs”, “Vahim zarar”, “Yaralama”, “Ciddi darp” ve “Tecavüz-i alet taşımak” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Çamlıbelli, zanlının 14 Ekim 2022 tarihinde, saat 03.45 raddelerinde Kalkanlı'da, Sarmaşık Sokak üzerindeki yol içerisinde arkadaşına bağırdığı gerekçesi A.G. ile kavga ettiğini belirterek, söz konusu şahsın yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurup ciddi darp suçunu işlediğini kaydetti.

Zanlının daha sonra tasarrufundaki camdan mamul şişeyi kırıp öldürmek kastı ile müştekinin yüzüne ve boynuna doğru, gelişi güzel salladığını dile getiren Çamlıbelli, müştekinin sol kulak altında 1 adet 4 cm'lik,1 adet 5 cm'lik yüzeysel kesiğin ve çene ile boyun arasında bölgede ise 18 cm'lik derin kesiğin oluşmasına sebep olarak ağır şekilde yaralanmasına yol açtığını vurguladı.

Çamlıbelli, müştekinin aynı gün olay mahalline gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğine işaret ederek, yaklaşık 16 saat görmüş olduğu tedavi sonrasında taburcu edildiğini bildirdi.

Zanlının 14 Ekim 2022 tarihinde alınan şikâyet üzerine tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çeken Çamlıbelli, aynı gün vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçlarını itiraf ettiğinin altını çizdi.

Çamlıbelli, yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün olay mahalli ve çevresindeki kamera kayıtlarından yapılan inceleme sonucunda zanlının söz konusu suçu işlediği anı gösteren görüntülerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

Aynı gün zanlının ikametgahında arama yapılan aramada zanlının olay anında giydiğini beyan ettiği kanlı sweatshirt ve kot pantolonun emare olarak zapt edildiğini söyleyen Çamlıbelli, soruşturmanın devam ettiği üzerinde durdu.

Çamlıbelli, soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde olaya tanık oluğu tespit edilen 6 şahıstan ifade alınması gerektiğini belirterek, ayrıca zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin de teyit ve tekzip çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Zanlının serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin yüksel olduğuna vurgu yapan Çamlıbelli, zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.