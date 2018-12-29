Kavgadan gitti, kaçak olduğu gerekçesiyle tutuklandı

“İkamet izinsiz KKTC’de bulunmak” suçlamasıyla tutuklanan zanlı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Güral Kırcalılar, 29 Aralık’ta Lefkoşa Adli Şube’de bulunan Lefkoşa’da sakin Zaheer Ahmed’in yapılan kontrolünde 14.05.2018 tarihinde ziyaretçi olarak 30 gün vize ile KKTC'ye giriş yapıp, 13.06.2018 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Kırcalılar, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirterek, konu şahısların aynı ikamette yaşadıklarını ve

ikamet izinsiz olduklarının şüphesi olduğuna ve soruşturulacaklarına vurgu yaptı. Kırcalılar, alınması gereken ifadeler olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini ayrıca yasal olmayan yollardan KKTC haricine çıkabileceğini söyledi. Kırcalılar, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının iki gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep

etti.

Mahkemede söz alan zanlı Zaheer Ahmed, “Neden tutuklandığımı bilmiyorum. Pasaportum patronumdaydı. Çalışmaya gelmiştim. Kaçak duruma düştüğümden haberim yoktu. Pasaportum şirketteydi. Ön izinle gelmiştim. Süreyi uzatacaklardı. Kaçak duruma düştüğümden haberim yoktu. Tutuklu kalmak istemiyorum” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasına ve mahkemedeki iddialarının da polis tarafından araştırılmasına emir verdi.







