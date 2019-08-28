Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

Kaya ile Yörü bugün mahkemeye çıkarıldı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:57
Kaya ile Yörü bugün mahkemeye çıkarıldı

Girne’de 2016 yılı mart ayı içerisinde bir GSM şirketinden M.G. isimli şahıs adına iki adet cep telefonu aldıkları iddia edilen Ferhat Kaya ile Alpaslan Yörü bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, M.G. isimli şahsın önceki gün yaptığı şikâyette 2016 yılı içerisinde kendisinin bilgisi dışında adına yapılan sözleşme ile iki cep telefonu alındığını, adına 22 bin TL borç çıkarıldığını ve bu borç dolayısı ile dava açıldığını söylediğini belirtti.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, yapılan araştırmaları sonucu zanlı Yörü’nün M.G.’ye ait kimlik fotokopisi ile evrakları söz konusu GSM şirketine verip sözleşme imzalandığını, M.G.’ye verilmek üzere iki adet cep telefonu aldığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde o dönemde birçok arkadaşına aracı olup cihaz aldığını,  cihazları ilgili kişilere teslim ettiğini, kimse adına imza atmadığını, M.G.’nin kimlik fotokopisini Ferhat Kaya’nın kendisine verip cihaz alması için yardım istediğini söylediğini iddia etti.

Polis memuru, zanlı Yörü’nün gönderilen kimlik fotokopisi ile sözleşme yapılmasına yardımcı olduğunu, sözleşmeyi M.G.’ye imzalatması için zanlı Kaya’ya verdiğini iddia ettiğini aktardı.

Zanlı Yörü’nün ifadesinin devamında Kaya’nın imzalı bir şekilde sözleşmeyi kendisine geri getirdiğini, bunun üzerine iki telefonu Kaya’ya teslim ettiğini anlattığını kaydeden polis,  bu iddiaları M.G.’ye sorulduğunu söyledi.

Polis memuru, M.G.’nin ne Farhat Kaya ne de Alpaslan Yörü isimli şahısları tanımadığını söylediğini belirtti.

Zanlı Kaya ile Yörü’nün tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, M.G. adın alına iki adet I Phone 6 Plus markacep telefonunun akıbetinin ise belli olmadığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifadesinin araştırılacağını belirten polis, ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GirneCep TelefonuMahkemeHaberGündemKıbrısFerhat KayaAlpaslan Yörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!
Kiracısı olduğu evdeki fabrika malzemelerini sattı!
Eylül’ün ilk günlerinde hava 36-39 derece
Eylül’ün ilk günlerinde hava 36-39 derece
İzinsiz ikametten tutuklandı
İzinsiz ikametten tutuklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim