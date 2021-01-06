KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ KIBRISLI TÜRK ÜYELİĞİ’NE HAKKI MÜFTÜZADE ATANDI

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye görevine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Hakkı Müftüzade atandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Müftüzade bu göreve 1 Ocak’tan itibaren atandı. Hakkı Müftüzade’nin özgeçmişi şöyle:

HAKKI MÜFTÜZADE KİMDİR?

Uzun yıllar üst düzey çeşitli diplomatik görevlerde bulunan Hakkı Müftüzade, 2 Mart 1953 tarihinde, Gazimağusa’da dünyaya gelmiştir.

İlkokulu Limasol’da bulunan Sedat Simavi İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi İngiltere’de Aldenham School, Elstree – Hertfordshire’da bitirmiştir.

1981’de, Essex Üniversitesi’nde Policy Making & Administration eğitimini tamamlamıştır.

1981-1985 yılları arasında Entrade Londra ( Enka) şirketinde satın alma sorumlusu olarak görev yapan Müftüzade, 1986 - 1989 yılları arasında Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda Üçüncü Sekreter olarak görevde bulunmuştur. Bu dönemde, bir yıl Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Sn. Rüstem Tatar’ın asistanlığını yapmıştır.

1994 yılında, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın kuruluş aşamasında görev alarak vakfın kurucu üyesi olarak görev almıştır.

Müftüzade, 1994 - 1996 yılları arasında, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda Danışmanlık görevini ifa etmiştir. Hakkı Müftüzade 1996 – 2001 yıllarında, KKTC Londra Temsilcisi olarak, 2001 – 2004 yılları arasında ise Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Özel Danışmanı görevini yapmıştır.

2002 -2004 yılları arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Sekreterlik görevini yürüten Müftüzade, 2005- 2010 arasında Cumhurbaşkanı Diplomasi Özel Danışmanı görevini ifa etmiştir. Müftüzade, 2015-2016 arasında Girne Liman Rotary Kulübü Başkanlığı görevinde de bulunmuş, 2018-2019 yıllarında ise Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan’ın Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi’nde de görev yapan Hakkı Müftüzade, 1 Ocak 2021’de Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyeliği’ne atanmıştır.