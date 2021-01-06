Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...

KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ KIBRISLI TÜRK ÜYELİĞİ’NE HAKKI MÜFTÜZADE ATANDI

 Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye görevine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Hakkı Müftüzade atandı. 

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:31
666 Okunma
KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ KIBRISLI TÜRK ÜYELİĞİ’NE HAKKI MÜFTÜZADE ATANDI

 Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye görevine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Hakkı Müftüzade atandı. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Müftüzade bu göreve 1 Ocak’tan itibaren atandı. Hakkı Müftüzade’nin özgeçmişi şöyle:
HAKKI MÜFTÜZADE KİMDİR?
Uzun yıllar üst düzey çeşitli diplomatik görevlerde bulunan Hakkı Müftüzade, 2 Mart 1953 tarihinde, Gazimağusa’da dünyaya gelmiştir.
İlkokulu Limasol’da bulunan Sedat Simavi İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi İngiltere’de Aldenham School, Elstree – Hertfordshire’da bitirmiştir.
1981’de, Essex Üniversitesi’nde Policy Making & Administration eğitimini tamamlamıştır.
1981-1985 yılları arasında Entrade Londra ( Enka) şirketinde satın alma sorumlusu olarak görev yapan Müftüzade, 1986 - 1989 yılları arasında Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda Üçüncü Sekreter olarak görevde bulunmuştur. Bu dönemde, bir yıl Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Sn. Rüstem Tatar’ın asistanlığını yapmıştır.
1994 yılında, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın kuruluş aşamasında görev alarak vakfın kurucu üyesi olarak görev almıştır.
Müftüzade, 1994 - 1996 yılları arasında, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda Danışmanlık görevini ifa etmiştir. Hakkı Müftüzade 1996 – 2001 yıllarında, KKTC Londra Temsilcisi olarak, 2001 – 2004 yılları arasında ise Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Özel Danışmanı görevini yapmıştır.
2002 -2004 yılları arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Sekreterlik görevini yürüten Müftüzade, 2005- 2010 arasında Cumhurbaşkanı Diplomasi Özel Danışmanı görevini ifa etmiştir. Müftüzade, 2015-2016 arasında Girne Liman Rotary Kulübü Başkanlığı görevinde de bulunmuş, 2018-2019 yıllarında ise Rotary Club of Kyrenia Cosmopolitan’ın Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi’nde de görev yapan Hakkı Müftüzade, 1 Ocak 2021’de Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyeliği’ne atanmıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Pilli: “Koronavirüs rüyalarıma bile giriyor”
Ali Pilli: “Koronavirüs rüyalarıma bile giriyor”
Alsancak'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Alsancak'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Ercan'da 'Korona Virüs' artırma!
Ercan'da 'Korona Virüs' artırma!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim