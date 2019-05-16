Kaymakçı:Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar

14. Europa Orient Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye etabı başlangıç töreni 17 Mayıs Cuma günü saat 14.30’da istanbul Sultanahmet Meydanın’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanılığı Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, yaptığı açıklama da, ralli katılımcılarının kendi ülkelerine döndükleri zaman Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklarına inandığını belirtti.

Kaymakçı, ” Batı ve Doğu’nun birleştiği güzide şehrimiz İstanbul’da, Doğu ve Batı arasında bir köprü niteliği taşıyan ralli katılımcılarıyla birlikte Avrupa Gününü kutlamaktan ve İstanbul’dan Samsun’a kadar sürücü olarak olarak katılmaktan duyduğum heyecanı ifade etmek isterim. ” ifadelerini kullandı.11 ülkeden 85 araç ve 150’nin üzerinde sürücünün katıldığı ralli, 11 Mayıs tarihinde Avrupa Bahçesinin içinde bulunduğu Almanya’nın Heilborn şehrinden başladı.

Ralli, 15-29 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’den geçecek ve 1 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son bulacak.

Ralli sonunda araçlar, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan yardım kuruluşlarına bağışlanacak. (BRT)