Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...

Kaymaklı Şehitleri bugün anılıyor

“21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” sürüyor.

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:37
Kaymaklı Şehitleri bugün anılıyor

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nda bugün de Küçük Kaymaklı Şehitleri ile Şehit Hüseyin Ruso anılacak.

Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde düzenlenecek anma töreni saat 09.00’da başlayacak.

Tören çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Buradaki törenin tamamlanmasının ardından ikinci anma töreni için Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’na geçilecek. Saat 09.30’da anıta çelenk sunulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından Şehit Hüseyin Ruso’nun özgeçmişi okunacak.
(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Kaymaklı Şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye Geçitkale’nin ardından deniz üssü
KKTC’ye Geçitkale’nin ardından deniz üssü
Döviz kurlarında son durum!
Döviz kurlarında son durum!
KKTC Gazete Manşetleri 25 Aralık 2019
KKTC Gazete Manşetleri 25 Aralık 2019
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim