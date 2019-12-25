Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Kış aylarında kese yapmayın!
Kış aylarında kese yapmayın!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı

Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso düzenlenen iki ayrı tören ile anıldı

25 Aralık 1963’te Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve Şehit öğretmen Hüseyin Ruso, düzenlenen törenlerle anıldı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 13:35
Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso düzenlenen iki ayrı tören ile anıldı

İlk tören saat 09.00’da Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Törende konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne bölge başkanı Ersoy Talu, 21 Aralık’ın yaşanan acı dolu olayların yanında Kıbrıs türkünün kahramanca mücadele verdiği bir gün olduğunu söyledi.

1963’de bölgede yaşananları anlatan Talu, küçük kaymaklı halkının yıllarca evlerinden uzak zor şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığını, bölgenin 1957’den 1974’e kadar 64 şehit verdiğini söyledi.

Talu “Kıbrıs’ta yeterince acının yaşandığını en çok savaşanlar ve onların geride bıraktıkları bilir. Bir daha bu topraklarda yeni acılar yaşanmamalıdır. Geçmişten dersler çıkartarak geleceği sağlam temeller üzerine kurmalıyız” dedi.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina ise, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde gerek Küçük Kaymaklı halkının gerekse Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün unutulmayacak katkıları olduğunu söyledi.

Bölgenin 11 yıllık işgali sırasında çok büyük acılar çekildiğini kaydeden Aşina, Küçük Kaymaklı halkının verdiği mücadeleyi anlattı.

Aşina, tarihi zaferlerle dolu olan Türk ulusunun bu toprakları kan dökerek ve şehitler vererek vatan yaptığını ve hiçbir gücün bunu elinden alamayacağın kaydetti.

Konuşmaların ardından Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerinden Enver Burak Altınışık’ın okuduğu şiir ile anma töreni tamamlandı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından Şehit Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene Ruso’nun ailesi de katıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ile devam etti.

Tören istiklal marşının okunması ve bayrakların gönlere çekilmesi ile son buldu. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Kaymaklı Şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli:Sağlık gibi hassas bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor
Pilli:Sağlık gibi hassas bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor
Ortaköy'de kaza: 1 kişi yarlandı!
Ortaköy'de kaza: 1 kişi yarlandı!
Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının 10 yıla kadar hapsi istendi
Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının 10 yıla kadar hapsi istendi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim