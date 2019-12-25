Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso düzenlenen iki ayrı tören ile anıldı

İlk tören saat 09.00’da Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Törende konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne bölge başkanı Ersoy Talu, 21 Aralık’ın yaşanan acı dolu olayların yanında Kıbrıs türkünün kahramanca mücadele verdiği bir gün olduğunu söyledi.

1963’de bölgede yaşananları anlatan Talu, küçük kaymaklı halkının yıllarca evlerinden uzak zor şartlarda yaşamak zorunda bırakıldığını, bölgenin 1957’den 1974’e kadar 64 şehit verdiğini söyledi.

Talu “Kıbrıs’ta yeterince acının yaşandığını en çok savaşanlar ve onların geride bıraktıkları bilir. Bir daha bu topraklarda yeni acılar yaşanmamalıdır. Geçmişten dersler çıkartarak geleceği sağlam temeller üzerine kurmalıyız” dedi.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina ise, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde gerek Küçük Kaymaklı halkının gerekse Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’nün unutulmayacak katkıları olduğunu söyledi.

Bölgenin 11 yıllık işgali sırasında çok büyük acılar çekildiğini kaydeden Aşina, Küçük Kaymaklı halkının verdiği mücadeleyi anlattı.

Aşina, tarihi zaferlerle dolu olan Türk ulusunun bu toprakları kan dökerek ve şehitler vererek vatan yaptığını ve hiçbir gücün bunu elinden alamayacağın kaydetti.

Konuşmaların ardından Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerinden Enver Burak Altınışık’ın okuduğu şiir ile anma töreni tamamlandı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından Şehit Hüseyin Ruso için Küçük Kaymaklı Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene Ruso’nun ailesi de katıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin Şehitliğe sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ile devam etti.

Tören istiklal marşının okunması ve bayrakların gönlere çekilmesi ile son buldu. (BRT)