Kaza yapıp Polise yalan bilgi veren 4 kişi tutuklandı

Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasıyla ilgili polise yalan bilgi verdiği saptanan dört kişi tutuklandı.

Zanlıların, sürücülerden biri alkollü olduğu için bu yola başvurduğu anlaşıldı.

Polis bültenine göre dün gece 22.30 sıralarında Girne’de, İ.K.(E-26) ve H.B.(E-30) kullanımlarındaki kamyonetle Dr. Salih Miroğlu Caddesi’nde seyrederken, B.D.(E-33) yönetimindeki araçla çarpışıp kaza yaptı.

Kamyonetin sürücüsü İ.K. ve yanındaki yolcu alkollü olduğu için, hasarlarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla hileye başvurdu. Zanlılar, karşı aracın sürücüsü B.D. ile anlaşıp kaza mahalline Y.A.’yı (E-27) çağırıp, polise kaza sırasında kamyonu onun kullandığı yönünde ifade vermesini sağladılar.

Polise yalan bilgi verdikleri anlaşılan şahıslar tutuklandı.

ALSANCAK’TA KURU TEMİZLEME DÜKKANINDA YANGIN

Alsancak’ta dün akşam saatlerinde Pambuk Loundry House isimli kuru temizleme dükkanında yangın çıktı. İşletme sahibi ve çevredekilerce söndürülen yangın hasara yol açtı.

Sebebi henüz tespit edilemeyen yangında, dükkandaki iki banka pos cihazı, bir radyo, bir ses mikseri (amfi) ile işletmenin girişindeki tezgah yandı, duvarlar ise islendi.

KAVAZ’IN ÖLÜM NEDENİ “KALP YETMEZLİĞİ”

Sütlüce’de dün oğlunun evinin avlusundayken aniden rahatsızlanarak hayatını yitiren 80 yaşındaki Hasan Kavaz’ın ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu belirlendi.

Polis bültenine göre, ölüm nedeni Kavaz’a yapılan otopsiyle anlaşıldı.

OTELDEN SU SPORLARI MALZEMESİ ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Alsancak’taki bir otelde muhafaza edilen su sporlarına ait çok sayıda malzeme ve aracı çaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Hırsızlığın 1 ile 23 Ocak tarihleri arasındaki sürede meydana geldiği ve Maryat Marine & Yatching Ltd. isimli işletmeye ait su sporlarında kullanılan araç ve malzemelerin çalındığı kaydedildi.

Polis, hırsızlıkla ilgili ileri soruşturmada zanlı gördüğü F.G.’yİ (E-40) tutukladı.

ERCAN’DAN 40 BİN DOLARLA ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Ercan Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde, yetkili makamlara beyan etmeden yasanın izin verdiği 10 bin Euro ve muadili paranın üzerinde bir miktar olan 40 bin ABD doları nakit parayla çıkmaya çalışan R.A. (E-53) hakkında yasal işlem başlatıldı.

29 YAŞINDAKİ BİR ERKEK FUHUŞA TEŞVİK VE FUHUŞ YOLU İLE KAZANÇ SAĞLAMAKTAN TUTUKLANDI

Girne’de 29 yaşındaki E.C. adlı erkek, bir kadını muhtelif defa erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmesini sağlayıp fuhuşa teşvik etmekten ve bu yöntemle kazanç sağlamaktan tutuklandı.

Polis, bu ay içinde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

HAVİNSU BULUNDU

Polisin 20 Ocak’ta kayıp olduğunu duyurduğu Lefkoşalı 14 yaşındaki kız çocuğu Havinsu Kurtal bulundu.

Kurtal’ın Sosyal Hizmetleri Dairesi yetkilileri huzurunda ailesine teslim edildiği belirtildi.