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Kazaya Neden Olan Araç Sürücüsü Tutuklandı

Türkmenköy Dörtyol anayolu üzerinde 04.05.22 tarihinde saat 14.20 raddelerinde meydana gelen ve yanında yolcu olarak seyahat eden ikisi ağır 7 arkadaşının yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında ihmali görülen araç sürücüsü M.N.A, derdest emri gereği ayni gün tutuklandı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 17:00
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Kazaya Neden Olan Araç Sürücüsü Tutuklandı

Zanlı bugün 05.05.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “ağır yaralanma ve hasarla sonuçlanan trafik kazası” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, kaza ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Cihat Doğan’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 04.05.22 tarihinde saat 14.20 raddelerinde yanında Pakistan uyruklu 7 arkadaşı ile birlikte Türkmenköy-Dörtyol istikametinde KC 285 plaka numaralı aracı ile seyreden zanlının, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasından yolun solundan çıkıp takla attıktan sonra 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştüğünü ve aracın yan yatarak durduğunu söyledi.

Kaza sonucu araç içerisinde bulunan Pakistan uyruklu Hassan Ali vücut travması sonucu Gazimağusa Devlet hastanesinde, Shah Zaib Hassan vücudunda çoklu kırık, iç kanama ve beyin hasarından, Afzal Ahmed ise vücutta çoklu kırık ve akciğerde kanama teşhisiyle Lefkoşa Devlet hastanesine yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındıklarını belirten tanık, Shah Zaib Hassan ve Afzal Ahmed’in hayati tehlikelerinin devam etmekte olduğunu söyledi.

Ayni gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, kaza ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini söyleyen tanık, zanlının KKTC’de çalışma izinli olarak bulunduğunu ve geçerli sürüş ehliyetine sahip olduğuna değindi.

Tahkikatın yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması yanında yolculardan Shah Zaib Hassan ve Afzal Ahmed’in hayati tehlikelerinin devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisinin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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