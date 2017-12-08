KBK: "Kıbrıs-İsrail askeri tatbikatını kınıyoruz"

Kıbrıs Barış Konseyi (KBK), Güney Kıbrıs - İsrail askeri tatbikatını kınadı. KBK'nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Barış Konseyi (KBK), Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail’in halen yapılmakta ve 7 Aralık’ta tamamlanacak olan askeri tatbikatı kınamaktadır. Bu tatbikatlar iki ülkenin yıllık askeri işbirliği programı çerçevesinde Kıbrıs’ın toprakları ve FIR’ı içerisinde yapılmaktadır.

KBK böylesi askeri tatbikatların NATO ve üyesi Avrupa ülkelerinin tahakkümü altındaki bölgemize yönelik daha geniş emperyalist planların çerçevesinde yapıldığı görüşündedir. Halkların bölgesel işbirliğine evet diyoruz. Ama halkların refahından yana değil, bilakis karşı olan askeri işbirliklerine hayır diyoruz.

50 yıldır işgali yaşayan dost Filistin halkına ve aynı zamanda bölge halklarına karşı İsrail’in yayılmacı cani politikası bilinmektedir ve kınanmalıdır. Anastasiadis hükümeti Kıbrıs’ın tarihsel olarak mükemmel ilişkiler içerisinde olduğu Arap dünyasının dost ve komşu ülkelerine Kıbrıs-İsrail askeri işbirliğiyle yanlış mesajlar göndermektedir.

Bölgede istikrarsızlıklara yol açan emperyalist planlara Kıbrıs’ın dâhil edilmesinde Anastasiadis hükümetinin ağır sorumluluğu vardır. Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi hedefinden uzaklaşılmasında ağır sorumluluğu vardır. Anastasiadis hükümetine tehlikeli askeri anlaşmaları ve işbirliklerini feshetmesi ve sonlandırması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca NATO’nun yan kolu olarak faaliyet gösteren Yapılandırılmış Daimi İşbirliği’ne (PESCO) Kıbrıs’ın katılması kararını da feshetmeye çağırıyoruz.

Hangi bahanelerle olursa olsun uluslararası ilişkilerin militarizasyonu ve savaş operasyonları barışa hizmet etmez. Hükümet, Kıbrıs’ın askersizleştirilmesini de hedefleyerek görüşmeler süreci aracılığıyla Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne odaklanma yerine, Kıbrıs’ın askeri işbirliklerine ve tatbikatlara daha fazla katılmasının ülkenin güvenliğini arttırabileceğini iddia ederek halkı kandırmaktadır.

Tüm Kıbrıs halkını diğer askeri anlaşmaları ve işbirliklerini olduğu gibi Kıbrıs-İsrail askeri işbirliğini de kınamaya çağırıyoruz."