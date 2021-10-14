Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya çıktı
Ölümlü kazada tüm detaylar ortaya...
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası ortaya çıkardı
Korkunç cinayeti baba oğul kavgası...
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte doktor mahkemeye çıkarıldı
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
banner107

KEİ, Mobilya Sanayicileri Derneği’ne Finansal Destek Sağladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin (KEİ), KKTC Mobilya Sanayicileri Derneği’nin mobilya sektöründe üretici ile tüketicinin sanal ortamda tek ekranda buluşmasını sağlamayı amaçlayan www.mobilyadukyani.com sitesinin oluşturulmasına finans desteği verdiği açıklandı.

14 Ekim 2021 Perşembe 16:14
19 Okunma
KEİ, Mobilya Sanayicileri Derneği’ne Finansal Destek Sağladı
banner108

Mobilya Sanayicileri Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC genelinde dağınık olan mobilya üreticilerini bir platformda toplamayı ve mobilya üreticilerinin tüketiciye hızlı ve düşük maliyetli şekilde ulaşmalarını sağlamayı hedefleyen site bu ay aktif hale gelecek.

KKTC Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ciddi konuyla ilgili açıklamasında, üye firma ve ürünlerin sisteme yüklenmesinin devam ettiğini ilk etapta 10’un üzerinde firmanın sisteme gireceğini söyledi.

Hüseyin Ciddi, web sitesinde, tüketicilere, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları, yemek odası mobilyaları, koltuk takımları, yatak odası mobilyaları, duvar ünitesi mobilyaları, TV üniteleri, özel düğün paketleri, genç odaları, bahçe mobilyaları, özel projeler ve ev dekorasyonu için ihtiyaç duyulacak aksesuarlar konusunda birçok ürün seçeneği sunulduğunu belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: “Birileri Başbakana ve yardımcısına hayatın gerçeklerini göstermeli"
Zaroğlu: “Birileri Başbakana ve yardımcısına hayatın gerçeklerini göstermeli"
Erhan Arıklı: “Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz”
Erhan Arıklı: “Meclis’te çoğunluğu olmayan hükümetten nisap bekliyorsunuz”
Mehmet Çakıcı: Aynı yoldayız
Mehmet Çakıcı: Aynı yoldayız
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim