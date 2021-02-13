YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu çıkan haberleri yalanladı.

ZAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

KAMUOYUNA DUYURU..

Dün akşam

"Yeni Kıbrıs" isimli bir Facebook hesabından partimizin Genel Başkanı Erhan Arıklı hakkında bir takım paylaşımlar yapıldı..

Bu olayların sayın Fuat Oktay’ın gelmesinden hemen sonra yapımış olması gerçekten çok manidardır!

Dijital dünyanın her geçen gün ne kadar tehlikeli olduğunu görmekteyim..

Montaj olduğu ap açık bir şekilde belli olan bu paylaşımla,

şahsımı karalamaya çalışanlara, iftirada sınır tanımayanlara en güzel cevabım,

"#Kendi #yalan #oyunlarınızda #boğulacaksınız.!"

Bin bir emek ve mücadele ile kurmuş olduğumuz, Gözbebegimiz olan partimizi hiç kimsenin şahsi çıkar ve menfaatleri uğruna kullanmasına izin vermeyeceğiz..

Demokrasi mücadelemizi tüm partililerimizle beraber omuz omuza sonuna kadar devam ettireceğiz..

#YenidenDoğuşPartisi

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu