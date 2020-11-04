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“KESİLEN ELEKTRİKLER GAYRI YASAL ŞEKİLDE YENİDEN BAĞLANMAKTADIR"

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu’na (Kıb-Tek) olan borçları nedeniyle Girne bölgesinde elektrikleri kesilen bazı tüketicilerin sayaçlarının Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü tarafından gayrı yasal bir şekilde yeniden bağlandığını savundu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 13:59
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“KESİLEN ELEKTRİKLER GAYRI YASAL ŞEKİLDE YENİDEN BAĞLANMAKTADIR"

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu’na (Kıb-Tek) olan borçları nedeniyle Girne bölgesinde elektrikleri kesilen bazı tüketicilerin sayaçlarının Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü tarafından gayrı yasal bir şekilde yeniden bağlandığını savundu. 
Özkıraç yazılı açıklamasında, bu duruma sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Gerekli olan her türlü adımı atacağız” dedi. 
Özkıraç, EL-SEN’in, Kıb-Tek’ in mali krizden kurtulabilmesi için mücadele ettiğini belirterek, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’ye; “Ya görevini layıkıyla yap ya da istifa et, aksi taktirde sendikamız EL-SEN her türlü eylemi yapmakta kararlı ve azimlidir. Ne Yönetim Kurulu Başkanı ne de Siyasetin Kıb-Tek’ i batırmaya ve özelleştiremeye gücü yetmeyecektir” ifadeleriyle seslendi. 

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