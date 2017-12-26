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KHK tarafından suçlu bulundu

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Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, görevli bir hemşire tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen skandal polise taşındı.

26 Aralık 2017 Salı 15:03
KHK tarafından suçlu bulundu
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Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde, görevli hemşire Emine Zornalı tarafından yapıldığı ileri sürülen evrak sahteleme olayı polise taşındı. Diyalog gazetesinin Nisan ayı içerisinde kamuoyuna duyurduğu ve bir serviste görevli hemşire Emine Zornalı’nın, bir doktorun imzasını kullanarak servise hasta yatırdığı ve başka bir doktorun imzası ile aynı hastayı taburcu ettiğinin ileri sürüldüğü olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, alınan ifadeleri Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderdi.

KHK tarafından suçlu bulundu

Kamu Hizmet Komisyonu tarafından kurulan mahkemede suçlu bulunan Emine Zornalı’nın, 4 buçuk ay görevden uzaklaştırıldığı öğrenilirken, dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne verildiği de bildirildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; polisin, Emine Zornalı hakkında soruşturma başlattığı ve  bugün mahkeme huzuruna çıkaracağı bilgisine ulaşıldı.

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