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KIB-TEK Genel Merkez, Lefkoşa ve Güzelyurt'ta tüm testler negatif

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Avcıoğlu, bugün KIB-TEK çalışanları için yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

10 Eylül 2020 Perşembe 22:07
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KIB-TEK Genel Merkez, Lefkoşa ve Güzelyurt'ta tüm testler negatif

KIB-TEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, KIB-TEK Genel Merkez, KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği, KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği çalışanlarına yapılan PCR testlerinin tamamının negatif çıktığını belirtti.

Avcıoğlu, Girne, Mağusa, İskele Bölge Amirlikleri ve Teknecik Elektrik Santrali personellerinin PCR test sonuçlarının da bir saat içerisinde öğrenmeyi beklediklerini ifade etti.

Avcıoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“KIB-TEK Genel Merkez, KIB-TEK Lefkoşa Bölge Amirliği, KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği personellerimizin yapılan PCR testlerinin TAMAMI NEGATİF çıkmıştır. Girne, Mağusa, İskele Bölge Amirlikleri ve Teknecik Elektrik Santrali personelimizin PCR Test sonuçlarının da bir saat içerisinde elimizde olmasını bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
KIBTEK
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