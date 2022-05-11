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KIB-TEK'ten vatandaşa önemli uyarı!

Mart dönemine ait elektrik faturasını ödemeyen, 675 TL üzeri bakiyesi olan tüketicilerin elektriği perşembe günü kesilecek.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:40
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KIB-TEK'ten vatandaşa önemli uyarı!

Mart dönemine ait elektrik faturasını ödemeyen, 675 TL üzeri bakiyesi olan tüketicilerin elektriği perşembe günü kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Mart 2022 dönemi faturalarından ödenmemiş ve 675 TL üzeri bakiyesi bulunan tüketicileri uyararak, borcunu ödenemeyen tüketicilerin elektriğinin 12 Mayıs perşembe günü kesileceğini açıkladı.

Mart ayı indirimlerinin nisan ayı faturalarında mahsuplaştırıldığı, bunun tüketicilere bildirildiği de belirtildi.

Vatandaşların kurumun bölge amirliklerinden veya çağrı merkezinden gerekli bilgiyi alabileceği de ifade edildi.

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