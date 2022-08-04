Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Akyiğit'ten önemli açıklama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, yeni yakıtın Teknecik’e 6 Ağustos Cumartesi sabahı 08.00 civarlarında geleceğini; bu süreye kadar yeterli yakıt bulunduğunu açıkladı.

Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Akyiğit, Teknecik’te yakıtın azaldığı söylemlerinin doğru olduğunu ancak, Cumartesi gününe kadar yetecek yakıtlarının bulunduğunu kaydetti.

Akyiğit, stok yakıt ve kullanılan saat başı yakıt hesaplandığında, yeni yakıtın geleceği cumartesi gününe kadar Teknecik’te yakıt bulunduğunu, dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanmayacağını belirtti.