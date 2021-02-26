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“Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözümünden yana olduğunu belirtti.

26 Şubat 2021 Cuma 19:01
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“Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak, alaka ve menfaatleri korumakta kararlıyız”

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine yönelik inancını dile getirdi.

Akar, “Bunun için çabalıyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan’la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez ve hiçbir yere götürmez. Tehdit dili, provokasyon ve gerilimi artırıcı girişimlerin yanı sıra silahlanma gayretlerinin en büyük zararının da Yunan halkına olacağı görülmelidir” dedi.

Ege’de bilimsel araştırma yapan TCG Çeşme gemisine Yunan F-16’ları tarafından yapılan tacizi hatırlatan Akar, buna ilişkin gerekli cevapların verildiğini anımsatarak, bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha vurguladı.

Akar, “Yunanistan, Türkiye ile problemlerini Türkiye-AB veya Türkiye-ABD problemi haline getirmeye çabalıyor. Bu durum ne hukuki ne de ahlaki. Israrla ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, suyunda gözümüz yok ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Bu çerçevede tamamen eğitim amaçlı, planlı Mavi Vatan Tatbikatı’nın icrası da başarıyla devam etmektedir” dedi.
        
        
  

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