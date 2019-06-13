Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

13 Haziran 2019 Perşembe 09:38
Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
banner44

Bitlis Valiliği tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 35 gaziye törenle "Milli Mücadele Madalyaları" verildi. 
Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Oktay Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilik unvanını kazanan gazilere madalyalarını vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemine değinen Çağatay, şunları dile getirdi:

banner41
"18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü, 19 Eylül Gaziler Günü'nü her yıl düzenli olarak kutluyoruz. Devletimiz eksik olan gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdi. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağıydı. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyoruz."
Konuşmaların ardından gazilere madalyalarını Vali Çağatay ve protokol üyeleri takdim etti. 
Törene, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adalet Komisyonu Başkanı Uğur San, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kaya Darende, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve kurum amirleri katıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Gazileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı’yı ziyaret etti
ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı’yı ziyaret etti
Bakan Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği’ni kabul etti
Bakan Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği’ni kabul etti
Kamu-Sen: 120 civarındaki müşavirin göreve çağrılması gerekir
Kamu-Sen: 120 civarındaki müşavirin göreve çağrılması gerekir

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim