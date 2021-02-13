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KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ’NDEN DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ MESAJI

 Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 12:34
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KIBRIS SANATÇI VE YAZARLAR BİRLİĞİ’NDEN DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ MESAJI

 Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Birlik adına yayımlanan mesajda, şunlar ifade edildi:

 “Günden güne barbarlaşan dünyadan başka dünyalara kaçışın gizemli anahtarını tutar ellerinde. Başkaldırı ile uyumun birlikte ve zıtlıkla yol aldığı bir yaşam keşfidir, öykü. Deneyim ile düş arasını doldurma uğraşıdır; anahtar deliğinden içeri bakmak, insan ruhunu dikizlemektir.  Şiirin kız kardeşidir; kısa, çarpıcı satırlarla büyüler.
Yaşamın fotoğrafını çeker. Arkaik sancıları günün dillerinde açıklar; çünkü insan unutur, öykü hatırlar. Zamanın yüzeyinde bir yırtık oluşturur ve okuyucuyu o yırtıktan görünen kesiti izlemeye davet eder; bizler de gözümüzü oraya dayayıp izleriz, ‘an’ın bizi odaklandırdığı çok boyutlu evreni.”  

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