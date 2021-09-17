Kıbrıs'ta bunu da gördük!

09.09.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, kimliği meçhul motosiklet sürücüsü tarafından aynı cadde üzerinde seyir halinde bulunan GKRY Bölgesinde sakin kadın bir şahsın kullanımındaki aracın önünü kesilip durdurulduktan sonra, aracın arka koltuğu üzerinde bulunan söz konusu şahsa ait çanta ve çanta içerisinde muhafaza edilen cep telefonu, kimlik kartı ile 400 Euro nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.S.(E-35) 16.09.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.